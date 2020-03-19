Son Dakika › Dünya › Komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika Dünya
Komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı
6 saat önce
"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı
"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Aleviler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, konunun her yönüyle araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:43
Son Dakika Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor