Komedyen Pınar Fidan ifadesinin ardından serbest bırakıldı - Son Dakika

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Komedyen Pınar Fidan ifadesinin ardından serbest bırakıldı
6 saat önce
"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Pınar Fidan, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Pınar Fidan, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fidan'ın evine gitti.
Adresinde bulunamayan komedyen Pınar Fidan, ifade vermek için avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne geldi.
Fidan, emniyette alınan ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Komedyen Fidan'ın söz konusu ifadelere ilişkin, "Mizah amacıyla söylenen sözler, ben de Aleviyim, öyle bir kastım olamaz." dediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:30 Kaynak: AA
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