Komedyen Rıfat Karlova, dünyaya Çince öğretiyor - Son Dakika
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Komedyen Rıfat Karlova, dünyaya Çince öğretiyor

29.04.2022 23:15

- Komedyen Rıfat Karlova, dünyaya Çince öğretiyor Tayvan'da yaşayan ve ana dili gibi Çince konuşan komedyen Uğur Rıfat Karlova, Tayvan Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulan bir internet platformunda Çince dersleri vermeye başladı.

- Komedyen Rıfat Karlova, dünyaya Çince öğretiyor

TAİPEİ - Tayvan'da yaşayan ve ana dili gibi Çince konuşan komedyen Uğur Rıfat Karlova, Tayvan Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulan bir internet platformunda Çince dersleri vermeye başladı.

Tayvan Kültür Bakanlığı tarafından kurulan "Taiwan Plus" platformunda özel olarak program yapması teklif edilen Uğur Rıfat Karlova "Legit Mando" isimli internet programında dünyaya Çince öğretiyor. Ağustos 2021 yılında resmi olarak faaliyete geçen platformda çalışan ilk Türk olan Karlova'nın programı 28 Nisan'da yayınlanmaya başladı. Program hakkında açıklamalarda bulunan Karlova, "Bir Türk olarak böyle bir teklif gelmesinden dolayı çok gururluyum. Bizi izleyenlere eğlenceli bir şekilde Çince öğretiyor olmak hem heyecanlı hem de oldukça farklı bir deneyim" diye konuştu.

Tayvan'ın simgelerinden olan tatlı patatesin Mr. Sweet O'Potato animasyonuna dönüştürüldüğü bir karakter ile birlikte programı sunan Karlova, yeni programı için "Projeyi kalabalık bir ekip ile birlikte hazırladık. Çince yazı olarak zor bir dil ama konuşması o kadar zor değil. Çince öğrenmek isteyenler benim programımda günlük hayata dair önemli Çince cümleleri kolayca öğrenebilirler" dedi.

Program 10 bölüm yayınlanacak

Çince dersleri için ilk olarak ana dili Çince olan kişilerin düşünüldüğü söyleyen Karlova, bir Türkün bu tarz bir program ile seyirci karşısına çıkmasının etki bırakacağını söyledi. Karlova, "Türkler yabancı dillere yatkınlar ve Avrupa ile Asya arasında köprü olduğumuz için farklı kültürleri diğer toplumlara göre daha hızlı özümsüyoruz" ifadelerini kullandı. Programın 10 bölüm olarak yayınlanacağını belirten Türk sunucu, Türkiye'de de çok fazla Çince öğrenmek isteyen insan olduğunu ve onları da programını izlemeye davet ettiğini belirtti.

"Karlova, programımıza renk katacak"

Programın yapımcısı Kelly Kuo ise yaptığı açıklamada, "Rıfat ya da Tayvan'daki Çince ismiyle Ufong uzun zamandır burada yaşıyor ve hem Tayvan'ı hem de buradaki kültürü yakından tanıdığını biliyoruz. Ayrıca Çincesi de çok iyi. Ufong'un programımıza renk katacağını düşündük ve onunla çalışmak istedik" şeklinde konuştu. Kuo son olarak programı internet üzerinden izleyecek olan Türklere de çağrıda bulunarak, "Türk izleyicilerin programınızı severek takip edeceklerini düşünüyorum. Tayvan'ı daha yakından tanımak isteyen ve Çince öğrenmek için tüm Uzakdoğu kültürüne ilgi duyan Türkler her hafta bizim yayınlayacağımız yeni içerikleri mutlaka takip etsinler" dedi.

Legit Mando programı her hafta bir bölüm olarak Taiwan Plus'ın internet sayfası ve Youtube kanalında aynı anda yayınlanacak.

Tayvan'a 2006 yılında eğitim için gelen Uğur Rıfat Karlova, komedyenlik ve sunuculuk yaptığı Tayvan şov dünyasında ülkenin en ünlü yabancı yüzlerinden biri olarak çalışmalarına devam ediyor.

Komedyen Rıfat Karlova, dünyaya Çince öğretiyor
Komedyen Rıfat Karlova, dünyaya Çince öğretiyor
Komedyen Rıfat Karlova, dünyaya Çince öğretiyor
Komedyen Rıfat Karlova, dünyaya Çince öğretiyor

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Rıfat Karlova, Komedyen, Tayvan, Çince, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Komedyen Rıfat Karlova, dünyaya Çince öğretiyor - Son Dakika


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