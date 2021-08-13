Komedyen Şahan Gökbakar, sel felaketi yaşayan illere yardım gönderiyor

Recep İvedik filmleriyle adını geniş bir kitleye duyuran Şahan Gökbakar, geçtiğimiz haftalarda sık sık canlı yayın yaparak yanan ormanlar için çağrıda bulundu. Bu örnek davranışıyla alkış toplayan Gökbakar, şimdi de Karadeniz'i etkisi altına alan kuvvetli yağışlar nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında yardım için harekete geçti.

BİR KAMYON YARDIM MALZEMESİ GÖNDERECEK

Instagram'dan yayın yapan Gökbakar, takipçilerine de bölgedeki belediyelerle irtibata geçerek yardım için gerekli malzemeleri göndermeleri çağrısında bulundu. Komedyen, ailesi ve şirketi adına bölgeye bir kamyon yardım malzemesini Cuma günü yola çıkartacağını söyledi.

"İÇME SUYU VE GIDAYA İHTİYAÇLARI VARMIŞ"

Gökbakar sözlerine şöyle devam etti: "Kastamonu ve Sinop'tan gelen haberler üzerine oradaki tanıdıklarımla konuştum. İçme suyu ve gıdayı acil olarak acil ihtiyaç listesinde belirtiyorlar. Onun dışında bebek maması ve bezi, kıyafet ve selle gerekli ekipmanlar. Yağmurluk yağmur çizmeleri el feneri gibi şeylere ihtiyaç varmış. Tahliye edilenler yurtlara yerleştiriliyormuş. Oradakilerin ihtiyaçları karşılanıyormuş."

"ACINIZI PAYLAŞIYORUZ"

Ben ailem ve şirketimiz adına yarın bir kamyon dolusu su, bebek bezi, bebek maması, kıyafet ve konserve gıdaları yarın (bugün) buradan yola çıkartacağım. Orada çok sevdiğim bir dostum var. Onunla buluşturacağım ve kendisi dağıtımı organize edecek. Bu benim izleyeceğim yol. Siz de yardım etmek isteyenler Kastamonu ve Sinop belediyelerinden gerekli adresleri temin edebilirler. Kastamonu, Bozkurt, Sinop gönlümüz sizinle. Acınızı paylaşıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Bütün Türkiye'nin gönlü ve kalbi sizinle."