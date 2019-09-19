Son Dakika Haberleri: Komedyen Sefa Doğanay'a hakaret davası
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Komedyen Sefa Doğanay'a hakaret davası

2 saat önce

Komedyen Sefa Doğanay'a tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen şüphelinin yargılanmasına başlandı.

Komedyen Sefa Doğanay'a hakaret davası, System.String[]

Komedyen Sefa Doğanay'a tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen şüphelinin yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık K.D. savunmasında yüksek lisans mezunu bir öğretmen olduğunu, haberler çıktığında rahatsızlanarak bir hafta hastanede yattığını ifade etti.

K.D. "Ben ilk önce bir eğitimci ve psikolog olarak konuşmak istiyorum. 2017'de sosyal medyada gördüm kendisini. Kendisiyle tanışmak, arkadaş olmak istedim. Bir arkadaşı adresini sosyal medyadan paylaşmıştı oradan biliyordum. Daire numarasını bilmediğim için sitenin ismini yazmıştım. Postayı gönderdikten sonra beni sosyal medyadan engelledi. Sonra sıkıntı ne bilmek istedim. Sonra sosyal medyadaki hesabımdan kendisine mesaj attım. Hiçbir kötü niyetim yoktu. Hakaret yoktu. Engelledikten sonra iletişime geçmedim. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki Sefa Doğanay da "Kendisi hakkında aile mahkemesi 3 kez koruma kararı verdi. Bana mesajlar göndermiştir. Farklı hesaplardan eylemlerine devam etmektedir. Geçen haftaya kadar bana başka hesaplardan mesaj atıyordu. Beni taciz ve takip etmektedir. Cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Şüpheli K.D. hakkında "hakaret", "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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