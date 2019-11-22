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Komedyen Sefa Doğanay'a hakaret davasında karar

6 saat önce

Komedyen Sefa Doğanay'a tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan Kuduret Dinar, "tehdit" suçundan 5 ay, "hakaret" suçundan bin 500 lira adli para cezasına çarptırılarak, hakkındaki hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Komedyen Sefa Doğanay'a hakaret davasında karar, System.String[]

Komedyen Sefa Doğanay'a tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan Kuduret Dinar, "tehdit" suçundan 5 ay, "hakaret" suçundan bin 500 lira adli para cezasına çarptırılarak, hakkındaki hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Kuduret Dinar ile avukatı katıldı.

Son sözü sorulan sanık Kuduret Dinar, "Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme, sanık Kuduret Dinar'ın "tehdit" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, duruşmalardaki iyi halinden cezasını 5 aya indirdi.

Sanık Dinar'ın "hakaret" suçundan 90 günlük adli para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezasını 75 güne indirerek, günlüğü 20 liradan cezasını bin 500 liraya çevirdi.

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunun unsurları oluşmadığı kanaatine varan mahkeme, sanığın bu suçtan beraatine hükmetti.

Mahkeme, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hakkındaki iki hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kuduret Dinar'ın komedyen Sefa Doğanay'a sosyal medya üzerinden mesajlar attığı, bu mesajların içeriğinde tehdit ve hakaret unsurlarının bulunduğu belirtildi.

İddianamede, sanık Kuduret Dinar hakkında "hakaret", "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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