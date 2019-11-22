Son Dakika Haberleri: Komedyen Sefa Doğanay'ı rahatsız ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 5 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel Komedyen Sefa Doğanay'ı rahatsız ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 5 ay hapis cezası - Son Dakika

Komedyen Sefa Doğanay'ı rahatsız ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 5 ay hapis cezası

6 saat önce

KOMEDYEN Sefa Doğanay'a sosyal medya hesabından mesajlar gönderen ve evine gidip rahatsız ettiği iddia edilen sanık Kuduret Dinar'ın yargılanmasında karar çıktı.

Komedyen Sefa Doğanay'ı rahatsız ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 5 ay hapis cezası, System.String[]
KOMEDYEN Sefa Doğanay'a sosyal medya hesabından mesajlar gönderen ve evine gidip rahatsız ettiği iddia edilen sanık Kuduret Dinar'ın yargılanmasında karar çıktı. Mahkeme "Tehdit" suçundan Dinar'a 5 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Komedyen Sefa Doğanay'ın davacı olduğu duruşmaya, tutuksuz olarak yargılanan sanık Kuduret Dinar ve avukatı katıldı. Bakırköy 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada son sözü sorulan Dinar, "Beraatimi istiyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Dinar'a "Tehdit" suçundan 6 ay hapis cezası verdi, sanık Kuduret Dinar'ın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme cezayı 5 aya indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ayrıca mahkeme, Kuduret Dinar'a "Hakaret" suçundan bin 500 lira para cezası verdi, fakat sanığın sabıkasız olması sebebiyle hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, şüpheli Kuduret Dinar'ın müşteki Doğanay'a internet üzerinden, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği ve müştekiye sık sık ve kısa aralıklarla mesaj atıp huzur ve sükununu bozduğu iddia ediliyor. İddianamede, Kuduret Dinar "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.


- İstanbul
Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:36 Kaynak: DHA
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Sefa Doğanay'ı rahatsız ettiği gerekçesiyle yargılanan kadının 5 ay hapsi istendi
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