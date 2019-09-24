Son Dakika Haberleri: Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun biletleri 36 saatte yok sattı
Son Dakika Güncel Haber

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun biletleri 36 saatte yok sattı

38 dakika önce

Takipçilerine sosyal medya hesabından teşekkür eden Yasemin Sakallıoğlu instagram da çektiği birbirinden ilginç ve komik karakterlerle milyonlara ulaşmayı başardı.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun biletleri 36 saatte yok sattı, System.String[]

İstanbul Komedi Festivalinde stand- up gösterisi yapacak olan sosyal medyada komedi içerikleri üreten komedyen Yasemin Sakallıoğlu gösterisinin biletlerini instagram hesabından (@yasemoz88) paylaştı ve biletler 36 saat içinde tükendi.

Bu başarısını oyunculuğa da taşıyan Sakallıoğlu bu kez İstanbul Komedi festivalinde stand up gösterisi yapacak.

Yasemin Sakallıoğlu son olarak Şahan Gökbakar'ın yönetmenliğini yaptığı senaryosu kendisine ait olan Zengo filmi ile 2020 yılında da beyazperde de olacak.

Yasemin Sakallıoğlu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:13 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında sosyal medya yıkıldı
Marmara açıklarında meydana gelen 4.6'lık deprem, izleme istasyonunda kaydedildi İrem Derici, köpükler içinde verdiği küvet pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Beşiktaş'ta başkan adayları resmi sürecin açıklanmasını bekliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 17:52:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun biletleri 36 saatte yok sattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]