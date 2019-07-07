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Komedyen Yavuz Seçkin, Canan Karatay taklidi ile kahkahalara boğdu

33 dakika önce

Komedyen Yavuz Seçkin, Canan Karatay taklidi ile kahkahalara boğduZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21.

Komedyen Yavuz Seçkin, Canan Karatay taklidi ile kahkahalara boğdu
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21.'si düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin sunuculuğunu yapan ünlü komedyen Yavuz Seçkin, Fatih Terim, Ajdar, Hakkı Bulut, Canan Karatay tiplemeleriyle festivale katılan on binlerce kişiyi kahkahalara boğdu.
Bu yıl 5-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Gülşen, Volkan Konak, Hadise, Murat Boz'un sahne aldığı festivale Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar adeta akın etti. Festivalin sunuculuğunu ise ünlü komedyen, TV programcısı ve oyuncu Yavuz Seçkin yaptı. Tiplemeleriyle eğlenceli anlar yaşattı
Festivalin ilk günü Barış Manço kıyafetiyle sahneye çıkan komedyen Yavuz Seçkin, Hakkı Bulut tiplemesiyle de izleyenleri güldürdü. Ajdar, Fatih Terim tiplemeleriyle de eğlenceli dakikalar yaşatan Yavuz Seçkin, ünlü diyetisyen Canan Karatay'ı da taklit etti. Karatay tiplemesiyle yazdığı şarkıyı okuyan Seçkin, izleyenlerden tam not aldı.
Festivalin son gününde Koray Avcı ve Yıldız Tilbe sahne alacak.
Komedyen Yavuz Seçkin, Canan Karatay taklidi ile kahkahalara boğdu
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
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