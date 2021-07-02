Komedyenler halk ile bütünleşti - Son Dakika

Her hafta sanatın çeşitli konularını ele alan Kent'te Sanat Söyleşileri'nde mikrofon bu hafta komedyenlerin elinde özgürleşti. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da katıldığı, mini stand-up havasında geçen söyleşide komedyenler; oyunculuktan, komedyenlerin sorunlarından, yaşadıkları olaylardan ve komedyenler için yapılması gerekenler ile ilgili konuştular. Karşılıklı sohbetin hâkim olduğu söyleşide Yüksel Ünal'ın Onur Gökçek için yazdığını söylediği şiirini okuduğu sırada Ünal'a halk kahkahalarla eşlik etti.Gülümsemelerin eksik olmadığı söyleşinin sonunda Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay katılımcılara çiçek takdim etti. Söyleşi, pandemi kuralları çerçevesinde önlemler alınarak gerçekleşti.

"KARŞIYAKA KÜLTÜRE SANATA HER ZAMAN DUYARLI"

Söyleşide konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Başlattığımız güzel bir geleneğe bu haftada da devam ediyoruz. Açık havada, kimsenin kimseyi tehlikeye sokmadığı bir ortamda; sanat, ülke gündemi, belki de biraz siyaset konuşarak dertleşeceğiz. Biliyorsunuz Karşıyaka kültüre, sanata her zaman duyarlı. Onur Gökçek'i yakından takip ediyoruz. Çok yetenekli bir komedyenimiz. Söyleşiye katıldığı için teşekkür ediyorum." dedi.