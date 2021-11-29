KOMEK, Ali Gav Medresesi'nde "Daru'l Huffaz" kurslarına başladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde hafız yetiştirilmesi ve hafızlığını yarıda bırakmış kişilerin hafızlıklarını tamamlaması amacıyla hizmet veren Daru'l Huffaz da yeni dönem kayıtlarına başladığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hayat Boyu Öğrenme ve Öğrendiğini Zihinde/Zinde Tutma" ilkesinden yola çıkarak geleneksel Daru'l Huffaz projesini hayata geçiren KOMEK Ali Gav Medresesi Gelenekli Sanatlar Merkezi'nde kadın ve erkeklere ayrı olmak üzere haftanın 7 günü eğitim veriliyor.

Hafta içi bayan kursiyerler 07.30 - 21.00, hafta sonu 08.00 - 17.00 saatleri arasında; erkek kursiyerler ise hafta içi 06.00 - 21.00, hafta sonu 08.00 - 17.00 saatleri arasında randevu usulüyle derslerini veriyor.

Ayrıca yüz yüze eğitimlere katılma imkanı olmayan kursiyerler için de şehir dışından katılmak isteyenler için online eğitim hizmeti de sunuluyor.

12 Aralık tarihine kadar devam edecek "Daru'l Huffaz" kayıtları için, ilgileneler şahsen, 353 62 47 nolu telefonu arayarak veya www.komek.org.tr adresinden online olarak başvuru yapabilecek.