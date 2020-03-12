KOMEK Kartepe sergisi açıldı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, (KO-MEK) 2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri Kartepe ile başladı.



Bu yıl "Aile" teması ile yola çıkan ilçe sergilerinin ilki Kartepe'de gerçekleştirildi. Kartepe'de bulunan KO-MEK Kurs Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerlerin eserleri vatandaşların beğenisini topladı. İlk İlçe Sergisi açılısında kursiyerleri yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KO-MEK kursiyerlerinin eğitimini aldıkları branşlarda ürettikleri eserlerini internet ortamında satabilmeleri ve böylece ev ekonomilerine katkı sunabilecekleri e-ticaret sisteminin altı yapısının hazır olduğunu söyledi.



Başkan kursiyerleri yalnız bırakmadı



Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki Kartepe İlçe Sergisi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Milli Eğitim İlçe Müdürü Ferhat Dilek, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Kartepe Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim Alkan, kursiyerler, usta öğreticiler, KO-MEK yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Sergi açılışı öncesinde KO-MEK Müzik Branşı usta öğreticileri sergi açılışına gelen konuklar için birbirinden güzel ilahiler ile kahramanlık türküleri seslendirdi.



Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede özellikle anneler için önemli hizmetler yaptıklarını belirterek, bu çalışmaların öncülüğünü KO-MEK ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını söyledi. Başkan Kocaman, "Bu çalışmaların, bu emeklerin başında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın var. Biz ne yapıyorsak onun desteği ve teşviği ile yapıyoruz. Bu emekleri bizden esirgemeyen Başkanım Doç. Dr. Büyükakın'a şükranlarımı sunuyorum. KO-MEK'i örnek alarak kendimiz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Varlık sebebimiz millete hizmet etmektir



Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bizlerin varlık sebebi, millete hizmet etmektir. Millet olmasaydı, kentlerde bizlere ihtiyaç olmasaydı, belediyeler olmazdı. Biz varlık sebebimizi hiç unutmadan yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.



Başkan Doç. Dr. Büyükakın, KO-MEK'in kentin halk üniversitesi olduğunu hatırlatarak, bu önemli eğitim kurumunu kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.



KO-MEK'in geldiği nokta rakamlarla ortada



Başkan Tahir Büyükakın, KO-MEK'in kurulduğu günden bu yana önemli bir yol kat ettiğini bunun da rakamlara yansıdığını ifade etti. KO-MEK'te 15 yıl içinde 662 bin 565 kursiyerin eğitim aldığını söyleyen Başkan Büyükakın, "Bu, Kocaeli nüfusunun üçte birine denk geliyor. Daha değişik bir rakama dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bu kursiyerlerin her 10 kişisinden 9'u bayan. Yani yüzde 91'i bayanlardan oluşuyor. Hikayesi çok. Ben birçok hikayeye şahit oldum. Burada yeniden hayata bağlanan, rehabilite olan insanlar var. KO-MEK bir bakıma halk üniversitesi. Bu kurslara devam eden kursiyerlerin yüzde 50'si gençlerden, yüzde 18'i de üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Yani inanılmaz bir aktivite gerçekleşiyor burada. Şuana kadar 341 farklı branşta kurslar açılmış. Kocaelililer, 30 tane farklı meslek dalında 201 farklı branşta eğitim alıyor" dedi.



E- ticaretin alt yapısı hazır



Öte yandan sergi açılışında KO-MEK ürünlerinin e-Pazar aracılığıyla satışını içeren çalışma vatandaşlara açıklandı. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KO-MEK kursiyerlerinin eğitimini aldıkları branşlarda ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini internet ortamında satabilmeleri ve böylece ev ekonomilerine katkı sunabilecekleri e-ticaret sisteminin alt yapısının hazır olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra el emeği ürünlerin belirlenecek fiziki mekanlarda satışının yapılabilmesi için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Başkan, tüm bunların alt yapısında kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini satarak aile ekonomilerine katkı sunmalarını sağlamak olduğunu hatırlattı.



Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmasında KO-MEK'in bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra gerçekleştirdiği ve bizi biz yapan sosyal projeleriyle aynı zamanda bir iyilik hareketi olduğunu söyledi. KO-MEK Bohçası ve KO-MEK Hurması Projelerine dikkat çeken Başkan Doç. Dr. Büyükakın, "Ben de özellikle ramazan ayında KO-MEK Hurması Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşuyor ve onların sofralarında iftar yapıyorum. Ancak hepimizin bu iyilik hareketine katılması gerekiyor. Toplumsal dayanışmaya çok ihtiyacımız var, herkesin birbirine destek olmasına çok ihtiyacımız var. Lütfen böyle yardıma muhtaç olan aileleri yalnız bırakmayın ve bizlere haber verin. Tüm KO-MEK kurslarımız organize olsun" dedi.



Memleket meselesi olarak görün



Bu konuda duyarlılığını sözlerine aktaran Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Sizlerden bunu bir memleket meselesi olarak görmenizi ve bu konuda adımlar atmanızı, gayret etmenizi bekliyorum. Her şeyi yapacağız buna rağmen sıkıntıda olanlar olabilir. Onlar için bu hayatı daha güzel hale getirmek için sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Lütfen hep birlikte bir iyilik ağı oluşturalım ve bu kentin insanları bu ülkenin ve dünyanın insanları rahat ve huzurlu olsunlar. Bizim medeniyetimiz bunu yaptı. Gittiği coğrafyalara bunu götürdü. Balkanlarda 'Türk hasretle beklenendir' diye bir söz var. Çünkü gittiği yere adalet, kardeşlik, medeniyet götürmüştür. Küresel kapitalizmin petrol vampirleri petrolü almak için oradaki devletleri birbirine kırdırıyorlar. Bu bir dünya şuurudur. KO-MEK aynı zamanda bunların da merkezi olmalıdır. Bizim dünyaya da sorumluluğumuz var. Ezilen insanların yanında olmak zorundayız. KO-MEK kurslarımız ve ilçe belediyelerimiz de sizlerle olacak" şeklinde konuştu.



Güçlü kadınların olduğu yerde erkekler adam olur



Başkan Doç. Dr. Büyükakın hanımlara seslenerek, "KO-MEK kursiyerlerinin yüzde 91'i hanım kardeşimizden oluşuyor. O nedenle hanım kardeşlerime sesleniyorum, Hanımlar bir şeyi değiştirmek istediklerinde onu değiştirirler, bunu biliyorum. Güçlü kadınların olduğu yerde erkekler adam oluyor. Zaten biz birlikte varız. Mevzu bir tamamlanma meselesi. Kadın- erkek bir arada uygun şekilde olması halinde güzel örnekler ortaya çıkıyor" dedi.



Başkan Doç. Dr. Büyükakın, ilçe sergisinde emeği geçen kursiyerleri kutlayarak onları yetiştiren usta öğreticileri ve KO-MEK yöneticilerine teşekkür etti. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, kısa süre sonra dünya evine girecek olan KO-MEK kursiyerine KO-MEK Bohçasını teslim etti. Ardından vatandaşların, kursiyerlerin ve protokol üyelerinin katılımıyla sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergi alanını gezen Başkan Doç. Dr. Büyükakın eserleri inceleyerek, burada da kursiyerleri başarıları ve emeklerinden dolayı kutladı. - KOCAELİ