Komek, Konya'nın Kardeşliğini Balkan Ülkelerine Taşıdı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'te 5 şehirde açtığı meslek edindirme kurslarında kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'te 5 şehirde açtığı meslek edindirme kurslarında kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlıyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi'nin TİKA işbirliğinde Makedonya'nın Üsküp ve Gostivar, Kosova'nın Piriştine ve Prizren, Bosna Hersek'in Saraybosna şehirlerinde açtığı meslek edindirme kursları Balkan ülkelerinde büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dost ve kardeş üç Balkan ülkesinde beş şehirde açtıkları KOMEK merkezleriyle Konya'nın sıcaklığını ve dostluğunu bu ülkelere taşıdıklarını belirterek, "Balkan ülkeleriyle tarihten gelen bağlarımızı daha da güçlendirmek için diplomatik ilişkilerin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de büyük önem veriyoruz. Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'te açtığımız kurslarımızda özellikle o bölgelerdeki kadınların istihdamına yönelik eğitimler veriyoruz. KOMEK'ten giden eğitmenler Eğitmen Yetiştirme Programı ile yerlerine yeni eğitmenler bırakacak" dedi.



Giyim, mefruşat, el sanatları, bilişim teknolojileri, ebru ve ney alanlarında açılan kurslara ilk aşamada 741 kursiyerin kayıt olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Bu kurslarla, bölge halkının üretim ve istihdamına katkı sağlamayı; turistik bölgelerde turizme yönelik ürünlerin yapımını öğreterek ekonomik canlılık kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - KONYA

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