KOMEK Kursiyerinden 21. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda Türkiye Birinciliği - Son Dakika
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KOMEK Kursiyerinden 21. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda Türkiye Birinciliği

06.04.2022 16:53

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) başarı hikâyelerine bir yenisini daha ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sanatlarının desteklenmesini, gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla 21. Devlet Türk Sanatları Yarışması düzenlendi.

Köklü kültür mirasımızın en zarif çizgilerle geleceğe aktarılmasını sağlayan yarışma çerçevesinde, "Hüsn-i Hat", "Tezhip", "Minyatür", "Çini", "Ebru", "Kalemişi" ve "Katı" kategorilerinde eserler değerlendirildi.

KOMEK bünyesinde altı yıldır eğitim alan Şüheda Çoban isimli kursiyer tezhip alanında yarışmaya katılırken; yarışma sonucunda "Dönüş" isimli çalışmasıyla jüriden en yüksek değerlendirmeyi alarak Türkiye birincisi oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK'in yüzlerce farklı branşta verdiği eğitimlerle kursiyerleri hem sanat alanında geliştirdiğini hem de istihdama katkı sağladığını belirterek, "Kursiyerimizin göstermiş olduğu başarı KOMEK'imizin eğitim kalitesinin en açık kanıtıdır. Türkiye birincisi olarak Konya'mızın gururu olan Şüheda Çoban kardeşimizi tebrik ediyorum." dedi.

Kurulduğu günden bugüne kadar 544 farklı branşta 1 milyonu aşan kursiyeri mezun eden KOMEK, Konya'nın sosyal ve kültürel hayatının gelişmesine; ülkenin üretim ve istihdamın artmasına katkı veriyor.

Kaynak: Bültenler
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SON DAKİKA: KOMEK Kursiyerinden 21. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda Türkiye Birinciliği - Son Dakika
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