KOMEK şehrin çocuklarını ağırladı - Son Dakika
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KOMEK şehrin çocuklarını ağırladı

19 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), köy okulundan getirilen çocukları Karatay Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (ASEM) misafir etti.

KOMEK şehrin çocuklarını ağırladı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), köy okulundan getirilen çocukları Karatay Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (ASEM) misafir etti.


"Şehrin Çocukları" projesi kapsamında köy okulundan getirilen çocuklar, Karatay ASEM'de misafir edilirken el becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla aşçılık deneyimi yaşayarak keyifli anlar geçirdi. Aşçılık eğitmeni ve kursiyerleri ile birlikte poğaça ve pasta yapan çocuklar daha sonra kendi elleriyle yaptıkları pastaları afiyetle yedi. Minik misafirlere ayrıca Saman Pazarı Mefruşat Atölyesinde özel olarak dikilen şivlilik torbaları içerisinde de çeşitli hediyeler verildi.


"Şehrin Çocukları" projesi 4 gönüllü arkadaşın yaklaşık 1 yıl önce Konya'da ulaşabildikleri çocukların yüzünü güldürmek amacıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında bugüne kadar Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayramlık, okul döneminde kırtasiye, kış dönemlerinde bot, mont, atkı, bere yardımlarının yanı sıra yaz döneminde camide Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ayrıca 4 köy okulunun dış cephe boya ve onarım işleri de gerçekleştirilerek eğitim yuvaları daha elverişli hale getirildi.


Bugüne kadar bin 300 çocuğa ulaşan gönüllüler ulaşılan çocuk sayısı kadar her birinin adına ağaç dikilmesini sağlayarak doğanın güzelleşmesine katkıda bulunuldu. - KONYA

Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:26 Kaynak: İHA
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