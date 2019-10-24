Son Dakika Haberleri: KOMEK'te çini kursu açıldı
Son Dakika Güncel KOMEK'te çini kursu açıldı

KOMEK'te çini kursu açıldı

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar KOMEK Şubesi tarafından bayanlara yönelik çini kursu açıldı.

KOMEK'te çini kursu açıldı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar KOMEK Şubesi tarafından bayanlara yönelik çini kursu açıldı.


KOMEK hizmet binasındaki kursta, 20 kursiyer eğitim almaya başladı.

Haftada üç gün verilecek kursta eğitimleri Nazan İnci verecek.

Kurs Öğreticisi İnci, "Kursumuzun ilk haftasında el becerilerinin gelişmesi adına kursiyerlerimize çizim çalışmaları başlatılarak ev hanımlarına yönelik nefes alabilecekleri bir alan yaratmaya ve böylelikle ev ekonomilerine de zamanla katkı yapmış olacaklardır. Bundan böylede ilçemizde de Türk Çini Sanatı'nın yaygınlaşması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

Karapınar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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