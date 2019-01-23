Son Dakika Haberleri: Komek'ten Yemen'e Yardım Eli

Komek'ten Yemen'e Yardım Eli

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde (ASEM) eğitim gören kursiyerler, kan ve gözyaşının dinmediği mazlum Yemen halkı için "Beşik Sallayan El Dünyayı Sallar" sloganı ile nakdi yardım kampanyası düzenledi.

Komek'ten Yemen'e Yardım Eli, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde (ASEM) eğitim gören kursiyerler, kan ve gözyaşının dinmediği mazlum Yemen halkı için "Beşik Sallayan El Dünyayı Sallar" sloganı ile nakdi yardım kampanyası düzenledi.

KOMEK ile ASEM kursiyerleri tarafından iç savaş nedeniyle kıtlık yaşanan Yemen için nakdi yardım kampanyası düzenlendi. Yemen'de 2015 yılından bu yana devam eden iç savaştan dolayı milyonlarca Yemenlinin yeterli gıdaya erişememesinden dolayı özellikle Yemenli çocuklar yaşanan kıtlık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yemenlilerin yaşanan kıtlıkta sıkıntılarını bir nebze olsun gidermek için Türkiye'den ve Konya'dan Yemen'e yardım eli de uzanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, KOMEK Karatay, Araplar, Cihanbeyli ve Kulu şubeleri ile ASEM Mengene ve Karatay Şubelerine devam eden kursiyerler tarafından "Beşik Sallayan El Dünyayı Sallar" sloganı ile mazlum Yemen halkı için nakdi yardım kampanyası düzenledi. Kampanya doğrultusunda kursiyerlerden toplanan bağışlar ve kermeslerinden elde edilen gelirlerle toplam 25 bin lira Yemen'e gönderilmek üzere KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği aracılığı ile Konya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilenci Kadının Sahip Olduğu Servet, Ağızları Açık Bıraktı Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri

2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:43:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komek'ten Yemen'e Yardım Eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]