KOMEK ve ASEM'de kayıt zamanı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde (ASEM) yeni dönem kayıtları 23 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



KOMEK ile ASEM güz dönemi kayıtları 23 Eylül'de başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM'in kuruldukları ilk günden bugüne meslek edindirme konusunda Türkiye'ye model olduğunu söyledi. Bugüne kadar 410 farklı branşta yaklaşık 750 bin kursiyerin istifade ettiği KOMEK ve ASEM'in, son birkaç yıl içinde ilçelerde daha yaygın hale gelerek büyüdüğünün altını çizen Başkan Altay, "KOMEK, Konya'da sağladığı istihdamla bir yandan şehir ve ülke ekonomisine katkıda bulunurken bir yandan da meslek erbabı yetiştiriyor ve kursiyerlerin kişisel gelişimine destek oluyor. İl Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlükleriyle iş birliği içinde yürüttüğümüz KOMEK ve ASEM, merkez ve ilçelerde 70 merkezde eğitimlerine devam ediyor. Bütün hemşehrilerimizi ve şehrimize yeni gelen üniversite öğrencilerimizi mutlaka KOMEK ve ASEM'de kendilerini geliştirecek bir kursa katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



Güz döneminde 24 yeni branş ilk kez açılıyor



Spor ve yüzme dışında bütün kursların ücretsiz olduğu KOMEK ve ASEM'de, bu dönem mevcut branşlara ilave olarak 24 yeni branş ilk kez kayıt alacak. İlk kez açılacak kursların isimleri şöyle; Yabancı dil sınavı İngilizce, kooperatifçilik geliştirme, seracılık eğitimi, kadın gelinlik dikimi, kadın giyim modelist yardımcılığı, medya okur yazarlığı, 'Peygamberimin Hayatını Öğreniyorum', nesneye dayalı programlama, JAVA, Kültür Solucanı yetiştiriciliği ve Vermikompost (Solucan dışkısı) üretimi, akvaryum balıkları yetiştiriciliği, yazılım tabanlı muhasebe geliştirme, kadın fantezi elbise dikimi, Linux İşletim Sistemi yönetimi, yazılı basın muhabiri, yedieminlik, İHA 0 - İHA 1 drone ehliyeti eğitimi, radyo frekanslı model uçak yapımı, biçerdöver bakım ve onarımı, mimari görselleştirme, ortopedik engelliler için takı tasarımı, yangın eğitimi kurs programı, soğuk porselen hamuru ile çiçek yapımı, servis komisi, Ardunio proje sınıfı.



Konya merkez ve ilçelerde 70 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM'de yeni dönem kayıtları 23 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında 'www.konya.bel.tr' ve 'www.komek.org.tr' internet sitesi adreslerinden yapılacak. - KONYA