KOMEK ve ASEM'de yeni dönem kayıtları başlıyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim merkezlerinde (ASEM) güz dönemi kayıtları başlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kayıtların 21 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK'in kurulduğu günden bugüne kadar 474 farklı branşta 1 milyona yakın kursiyere eğitim verdiğini aktardı.

Altay, KOMEK ve ASEM'lerin bir sanat ya da meslek öğrenilen merkezler olmasının yanı sıra spor faaliyetlerinin yapıldığı, kursiyerlere sosyalleşme imkanı sağlayan ve rehabilite amaçlı terapi merkezleri olarak da hizmet verdiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 147 farklı branşta kurslar verilecek

Spor ve yüzme dışında tüm kursların ücretsiz olduğu KOMEK'te, Geleneksel Konya Mutfağı, Gelenekli El Sanatları, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Arduino Programlama, Kur'an-ı Kerim (Elif-ba ve Tecvitli Okuma), Giyim, Sebze Fidesi Üretimi, Mefruşat, Ney, Arıcılık, Piyano gibi yüz yüze 147 farklı branşta Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurslara başvuru alınacak. Ayrıca kursta, Bisiklet Öğreniyorum, Şifre Danteli Yapma gibi branşlar da yer alacak.

Yüz yüze eğitimlerin başvurularında HES kodu zorunluluğu olacağı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Pandemi sürecinde 75 bine yakın Genç KOMEK öğrencisi ile 20 bini aşkın yetişkin kursiyere çevrimiçi eğitimlerin verildiği KOMEK'te yeni dönemde, Kişisel Gelişim, Yabancı Diller, Sanat Tasarım, El Sanatları, Bilişim Teknolojileri gibi 75 farklı branşta başvuru alınacak. Uzaktan eğitimde açılacak kurslara öğrenciler karşılıklı etkileşimin olduğu interaktif program ile çevrimiçi olarak katılabilecek. Branşa göre 15-20 kişilik gruplar oluşturulacak ve öğrenciler bir branşa kayıt yaptırabilecek. Salgın sebebiyle insanların evlerinden kısıtlı şekilde çıkabildiği dönemlerde kendilerini geliştirmeleri ve kişisel gelişim amacıyla mesleki eğitim alanlarında kurslar açılacak. Yüz yüze eğitimleri tamamlayan kursiyerler sertifikalarını e-devlet üzerinden görebilirken, online eğitimleri tamamlayan kursiyerler de öğrenci paneli üzerinden katılım belgelerine dijital olarak ulaşabilecek. Bu arada, güz döneminde Karatay bölgesinde ilk defa hizmet vermeye başlayacak Orhangazi KOMEK, ilk kursiyerlerini karşılayarak yeni dönemde eğitimlere devam edecek. Uzaktan eğitimle verilecek kurslar ve diğer konularla ilgili tüm detaylara www.komek.org.tr adresinden ulaşabiliyor."