KOMEK ve ASEM'den yürekleri ısıtan proje - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOMEK ve ASEM'den yürekleri ısıtan proje - Son Dakika

KOMEK ve ASEM'den yürekleri ısıtan proje

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) kursiyerleri ve çalışanları tarafından Ağrı Doğubayazıt Atabakan Köyü İlkokulu, Kars Tepeköy Köyü İlkokulu ve Siirt Fatih İlkokulundaki öğrenciler için soğuk kış aylarında yürekleri...

KOMEK ve ASEM'den yürekleri ısıtan proje, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) kursiyerleri ve çalışanları tarafından Ağrı Doğubayazıt Atabakan Köyü İlkokulu, Kars Tepeköy Köyü İlkokulu ve Siirt Fatih İlkokulundaki öğrenciler için soğuk kış aylarında yürekleri ısıtan hediyeler gönderildi.


KOMEK ve ASEM, soğuk kış aylarında öğrencilerin yüzlerini güldürüyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde zor şartlarda eğitim gören minik öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için sosyal sorumluluk projeleri üreten KOMEK ve ASEM kursiyerleri ve çalışanları, çocuklara gönderdiği çeşitli hediyelerle yüreklerini ısıtıyor. Alavardı ASEM kursiyerleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Atabakan Köyü İlkokulu öğrencilerinin ve Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tepeköy İlkokulu öğrencilerinin soğuk kış aylarında üşümemeleri için sobalar, kışlık giyecekler, kırtasiye ve spor malzemeleri gönderdi.


Ayrıca Seydişehir KOMEK'te yüzme eğitimi alan kursiyerler de, Siirt merkezde bulunan Fatih İlkokulu'ndaki kreş öğrencilerine oyuncaklar ve kreş malzemelerinden oluşan çeşitli hediyeler gönderdi. Malzemeleri teslim alan minik öğrenciler, KOMEK'lere ve ASEM kursiyerlerine ve çalışanlarına teşekkür etti. - KONYA

Doğubeyazıt, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kars'ta hayvan otlatma kavgasında av tüfeğiyle vurulan besici öldü
Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı

Son Dakika Haberleri
18:40 Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı - Son Dakika
18:40 Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü-5 - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce aileye tazminat ödenecek - Son Dakika
18:39 Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı - Son Dakika
18:38 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den Suudi mahkemesinin kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
18:08 Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:42:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KOMEK ve ASEM'den yürekleri ısıtan proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]