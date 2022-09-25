"Komet" adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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"Komet" adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında hayatını kaybetti

25.09.2022 16:04

Gürkan Coşkun, kanser nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti. İlk sergisini devlet bursuyla gittiği Fransa'nın Rouen kentinde açan Komet isimli ressam ve şair, yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdürmüş, eserleri Lozan Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerde sergilenmişti.

"Kuyruklu yıldız" anlamına da gelen 'Komet' ismini kullanan ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

İSMİNİ MÜZİK GRUBUNDAN ESİNLENEREK ALDI

Coşkun, Mehmet Güleryüz'ün 'Güldüğüme Bakma' adlı nehir söyleşisinde belirttiğine göre ismini, "Bill Haley & His Comets" grubundan esinlenerek aldı.

'Komet' adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında hayatını kaybetti

"KOMET" GÜRKAN COŞKUN KİMDİR?

1941 yılında Çorum'da doğan sanatçı, Çorum Lisesi'nin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim gördü. Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerinde çalıştı. Çeşitli insan görünümlerini karmaşık ve kalabalık gruplar halinde fantastik bir yönelimle tuvale yansıttı. Bu dönem resimlerinde en çok siyah rengi kullanan ressam; kırmızı, pembe ve sarılarla ölüm ve acı temasını vurguladı.

İLK SERGİSİNİ ROUEN KENTİNDE AÇTI

1971'de devlet bursuyla Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü. İlk sergisini 1974'te Fransa'nın Rouen kentinde açtı.

1974'ten itibaren de Salon de Mai (Mayıs Salonu) sergilerine düzenli olarak katıldı. Paris'te bulunduğu sırada Rönesans öncesi İtalyan sanatını, Pompei resimlerini ve İtalyan Primitifleri'ni inceleyen sanatçı, bilinçaltının gizemli dünyası üzerine kurulu ancak gerçeklikle bağını koparmayan eserler vermeye başladı.

BİRÇOK ULUSLARARASI SERGİYE KATILDI

Yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdüren ressam, Türkiye'de on beş, Paris'te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de ise birer kişisel sergi açtı. Komet ayrıca, birçok uluslararası sergiye katıldı. Eserleri, Lozan Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerde yer alıyor.

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Son Dakika Güncel 'Komet' adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Komet" adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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