Ressam ve şair 'Komet' Gürkan Coşkun, 25 Eylül 'de tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle 81 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için daha önce eğitim gördüğü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Hamdi Bey Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene sanatçının kardeşi Kayıhan Coşkun, akrabaları, ressam Bedri Baykam , oyuncu Müjdat Gezen , T24 yazarı Hasan Cemal , asistanları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Yakınları, sanatçının gönül verdiği Fenerbahçe bayrağına sarılı tabutunun önünde konuşmalar yaptı. Coşkun'un eski asistanları, hayatını kaybeden sanatçıya yazdıkları şiiri tabutu başında dinletti.

Kaynak: DailyMotion.com

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Gürkan Coşkun, Ressam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Komet'e veda | 'Resimlerinde sinemasını yönetiyordu' - Son Dakika

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