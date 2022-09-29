Komet'e veda | "Resimlerinde sinemasını yönetiyordu" - Son Dakika
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Komet'e veda | "Resimlerinde sinemasını yönetiyordu"

29.09.2022 10:44

Komet adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Komet adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun bugün son yolculuğuna uğurlandı.

'Komet', Gürkan Coşkun için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören sonrası sanatçının cenazesi Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Ressam ve şair 'Komet' Gürkan Coşkun, 25 Eylül'de tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle 81 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için daha önce eğitim gördüğü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Hamdi Bey Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene sanatçının kardeşi Kayıhan Coşkun, akrabaları, ressam Bedri Baykam, oyuncu Müjdat Gezen, T24 yazarı Hasan Cemal, asistanları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Yakınları, sanatçının gönül verdiği Fenerbahçe bayrağına sarılı tabutunun önünde konuşmalar yaptı. Coşkun'un eski asistanları, hayatını kaybeden sanatçıya yazdıkları şiiri tabutu başında dinletti.

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Ressam ve şair Gürkan Coşkun son yolculuğuna uğurlandı Ressam ve şair Gürkan Coşkun son yolculuğuna uğurlandı RESSAM 'KOMET' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI RESSAM 'KOMET' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kaynak: DailyMotion.com

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Gürkan Coşkun, Ressam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komet'e veda | 'Resimlerinde sinemasını yönetiyordu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Komet'e veda | "Resimlerinde sinemasını yönetiyordu" - Son Dakika
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