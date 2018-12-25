Komik Hediye Vererek Trolledim ! (İphone Xs Çekilişi Var)
1 saat önce
Merhaba Arkadaşlar!
Merhaba Arkadaşlar! Her yıl geleneksel olarak çektiğimiz Yılbaşı
özel videomuzu bu yılda efsane bir troll videosuyla taçlandırıyoruz! Noel Baba oldum ve birbirinden komik hediyeler vererek trolledim ! 2019 'u efsane bir videoyla noktalamış olduk! Bu yıl hepimiz için harika bir yıldı, 2019 yılında çok daha efsane trollerle karşınıza çıkmaya devam edeceğim! Harika bir Troll Aileyiz! Hepinizi çok seviyorum ve hepinize harika bir yıl diliyorum! YEEĞĞĞSSSS! : )
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:05 Kaynak: Youtube
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