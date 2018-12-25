Komik Hediye Vererek Trolledim ! (İphone Xs Çekilişi Var)

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Trump, Bir Öğretmeni Görevinden Eden "Noel Baba İnanıyor musun?" Sorusunu Çocuğa Sordu

Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı

İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi