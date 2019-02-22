Komik-i Şehir Naşit Bey" Oyunu Bahçeşehir'de Sahnelenecek
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının sahnelediği "Komik-i Şehir Naşit Bey" oyunu, Bahçeşehir'de tiyatroseverlerle buluşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının sahnelediği "Komik-i Şehir Naşit Bey" oyunu, Bahçeşehir'de tiyatroseverlerle buluşacak.
Gökhan Eraslan'ın yazıp Ali Yaylı'nın yönettiği eser, yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.
Tuluat tiyatrosunun öncülerinden, "Komik-i Şehir" ustalığına erişen Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan oyunda, Ada Alize Ertem, Bora Seçkin, Can Tarakçı, Deran Özgen, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Özgür Dağ, Rahmi Elhan, Rıdvan Çelebi, Semah Tuğsel, Sinan Bengier ve Şeyda Arslan rol alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:57 Kaynak: AA
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