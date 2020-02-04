"Komik opera "Don Pasquale" Sevgililer Günü'nde sahnelenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Komik opera 'Don Pasquale' Sevgililer Günü'nde sahnelenecek - Son Dakika

"Komik opera "Don Pasquale" Sevgililer Günü'nde sahnelenecek

7 saat önce

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giuseppe Donizetti'nin "Don Pasquale" operasını yeniden sahneye taşıyacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giuseppe Donizetti'nin "Don Pasquale" operasını yeniden sahneye taşıyacak.

"Komik Opera" özelliğiyle izleyicilerin beğenisini kazanan ve gösterimde olduğu sezonlarda kapalı gişe oynayan eser, 14 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Librettosunu Michele Accursi'nin kaleme aldığı eserde, "Don Pasquale" rolünü N. Işık Belen, Ali İhsan Onat, "Ernesto"yu Ahmet Baykara, Ufuk Toker, "Norina"yı Özgecan Gençer, Hale Soner, "Dr. Malatesta"yı Hasan Çelik, Alper Göçeri, "Noter"i M.Tükel Acar ve Utku Bayburt dönüşümlü olarak oynayacak.

Eserin rejisörlüğünü Recep Akyılmaz, orkestra şefliğini Zdravko Lazarov, koro şefliğini ise Paolo Villa üstlendi.

Dekor tasarımını Ferhat Karakaya'nın yaptığı eserin kostüm tasarımını Çimen Somuncuoğlu, ışık tasarımını Metin Koçtürk, koreografisini ise Nil Berkan hazırladı.

Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nin 2008'deki açılışına özel İDOB tarafından sahnelenen "Don Pasquale" operası, İstanbul'un yanı sıra diğer illerde de kapalı gişe oynandı.

Operanın konusu şöyle:

"Genç Ernesto, alımlı Norina'ya aşıktır ve zengin amcasının kendisi için uygun gördüğü kadınla evlenmeyi kabul etmez. Bu sırada Don Pasquale, doktoru ve yakın dostu Malatesta'dan kendisine evlenebileceği bir kız bulmasını ister. O da kendisine kız kardeşi, namuslu Sofronia'yı önerir. Aslında amacı yaşlı adamı kandırıp, Ernesto'nun Norina ile evlenmesini sağlamaktır. Yaşlı adam Sofronia ile evlenmeyi kabul eder. Malatesta Norina'yı, kız kardeşi Sofronia olarak tanıtır ve sahte bir noter önünde sahte bir nikah kıyarlar. Nikahtan sonra Norina birden bire değişir ve Pasquale'nin hayatını altüst eder. Yaşlı adamın hayatı o kadar kötü bir hale gelir ki kandırıldığını ve aslında Norina ile resmen evlenmediğini öğrendiği vakit rahatlar. Evlenmekten boyunun ölçüsünü alan Don Pasquale, Ernesto'nun Norina ile evlenmesine izin verir."

İlk temsilinin biletleri yoğun ilgi gören eser, 15,18, 19, 21 ve 22 Şubat'ta yeniden sahnelenecek.

İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Yapacaklarımızın dahası var" diyen Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı
Kırmızı bültenle aranan İranlı müzisyen İstanbul'da serbest bırakıldı Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:41:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Komik opera "Don Pasquale" Sevgililer Günü'nde sahnelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]