"Komik opera "Don Pasquale" Sevgililer Günü'nde sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giuseppe Donizetti'nin "Don Pasquale" operasını yeniden sahneye taşıyacak.

"Komik Opera" özelliğiyle izleyicilerin beğenisini kazanan ve gösterimde olduğu sezonlarda kapalı gişe oynayan eser, 14 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Librettosunu Michele Accursi'nin kaleme aldığı eserde, "Don Pasquale" rolünü N. Işık Belen, Ali İhsan Onat, "Ernesto"yu Ahmet Baykara, Ufuk Toker, "Norina"yı Özgecan Gençer, Hale Soner, "Dr. Malatesta"yı Hasan Çelik, Alper Göçeri, "Noter"i M.Tükel Acar ve Utku Bayburt dönüşümlü olarak oynayacak.

Eserin rejisörlüğünü Recep Akyılmaz, orkestra şefliğini Zdravko Lazarov, koro şefliğini ise Paolo Villa üstlendi.

Dekor tasarımını Ferhat Karakaya'nın yaptığı eserin kostüm tasarımını Çimen Somuncuoğlu, ışık tasarımını Metin Koçtürk, koreografisini ise Nil Berkan hazırladı.

Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nin 2008'deki açılışına özel İDOB tarafından sahnelenen "Don Pasquale" operası, İstanbul'un yanı sıra diğer illerde de kapalı gişe oynandı.

Operanın konusu şöyle:

"Genç Ernesto, alımlı Norina'ya aşıktır ve zengin amcasının kendisi için uygun gördüğü kadınla evlenmeyi kabul etmez. Bu sırada Don Pasquale, doktoru ve yakın dostu Malatesta'dan kendisine evlenebileceği bir kız bulmasını ister. O da kendisine kız kardeşi, namuslu Sofronia'yı önerir. Aslında amacı yaşlı adamı kandırıp, Ernesto'nun Norina ile evlenmesini sağlamaktır. Yaşlı adam Sofronia ile evlenmeyi kabul eder. Malatesta Norina'yı, kız kardeşi Sofronia olarak tanıtır ve sahte bir noter önünde sahte bir nikah kıyarlar. Nikahtan sonra Norina birden bire değişir ve Pasquale'nin hayatını altüst eder. Yaşlı adamın hayatı o kadar kötü bir hale gelir ki kandırıldığını ve aslında Norina ile resmen evlenmediğini öğrendiği vakit rahatlar. Evlenmekten boyunun ölçüsünü alan Don Pasquale, Ernesto'nun Norina ile evlenmesine izin verir."

İlk temsilinin biletleri yoğun ilgi gören eser, 15,18, 19, 21 ve 22 Şubat'ta yeniden sahnelenecek.