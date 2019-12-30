Komiklasik'ten kahkaha tufanı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Komiklasik'ten kahkaha tufanı - Son Dakika

Komiklasik'ten kahkaha tufanı

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi 2019 yılının son Oda Müziği Konseri'nde klasik müzik ve mizah gösterisi olan Komiklasik'i ağırladı.

Komiklasik'ten kahkaha tufanı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi 2019 yılının son Oda Müziği Konseri'nde klasik müzik ve mizah gösterisi olan Komiklasik'i ağırladı.


Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen konsere, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı. Viyolada Efdal Altun, piyanoda Özgür Ünaldı, kemanda Hakan Şensoy'un yer aldığı Komikalsik, klasik müziği bir başka yorumlayarak izleyicileri hem müziğe hem kahkahaya doyurdu. Erdal Altun ve Hakan Şensoy'un gösterisi ile başlayan konserde, Şensoy anlattığı anekdotlarla dinleyicileri kahkahaya boğdu. Konserin ilk bölümünde zaman zaman sevilen Türkçe eserlere de yer veren Altun ve Şensoy, keman ve viyola ile yaptığı gösteri salonda kahkaha tufanı kopmasında neden oldu. Ardından Altun'un gösterisine Özgür Ünaldı dahil oldu. Ünaldı piyanosu ile Mozart, Beethoven ve Chopin'den eserler çaldı. Altun ve Ünaldı'nın gösterisi izleyenlerin beğenisini kazandı. Gösteriye Şensoy'unda dahil olması ile salonda adeta kahkaha tufanı esti. Daha sonra 3'lü dinleyenlere muhteşem bir konser verdi.


Konsere dahil olan Quartet Kahkaha dileyenlere "Jingle Bells"i çaldı. Konserin finalinde ise Özgür Ünaldı, Quartet Kahkaha'dan oluşan orkestranın şefliğini ise Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptı. Kazım Kurt'un şefliğinde orkestra Raveski Marşı'nı çaldı, dinleyiciler ise Başkan Kurt ve orkestraya alkışları ile eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Kazım Kurt, Odunpazarı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi yapıldı
İzmir'de yollar karla kaplandı Öldü sandığı babasını yıllar sonra e-devlet sayesinde buldu Alparslan Kuytul, mesaj yayınlayarak bazı siyasetçilere teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
22:04 Bosna Hersek'te eski bakan ve 3 kişiye AB fonlarında yolsuzluk suçundan dava açıldı - Son Dakika Haber
22:04 Somali'de 90 kişinin öldüğü saldırıda 'yabancı ülke parmağı' iddiası - Son Dakika Haber
21:58 Hafif ticari aracın çarptığı öğrenci ağır yaralandı - Son Dakika Haber
21:56 İspanya'da kilisede patlama En az 14 yaralı - Son Dakika Haber
21:53 Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü - Son Dakika Haber
21:29 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası! Muharrem İnce, "Korkutuldunuz mu?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:11:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Komiklasik'ten kahkaha tufanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]