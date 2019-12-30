Komiklasik'ten kahkaha tufanı - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi 2019 yılının son Oda Müziği Konseri'nde klasik müzik ve mizah gösterisi olan Komiklasik'i ağırladı.



Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen konsere, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı. Viyolada Efdal Altun, piyanoda Özgür Ünaldı, kemanda Hakan Şensoy'un yer aldığı Komikalsik, klasik müziği bir başka yorumlayarak izleyicileri hem müziğe hem kahkahaya doyurdu. Erdal Altun ve Hakan Şensoy'un gösterisi ile başlayan konserde, Şensoy anlattığı anekdotlarla dinleyicileri kahkahaya boğdu. Konserin ilk bölümünde zaman zaman sevilen Türkçe eserlere de yer veren Altun ve Şensoy, keman ve viyola ile yaptığı gösteri salonda kahkaha tufanı kopmasında neden oldu. Ardından Altun'un gösterisine Özgür Ünaldı dahil oldu. Ünaldı piyanosu ile Mozart, Beethoven ve Chopin'den eserler çaldı. Altun ve Ünaldı'nın gösterisi izleyenlerin beğenisini kazandı. Gösteriye Şensoy'unda dahil olması ile salonda adeta kahkaha tufanı esti. Daha sonra 3'lü dinleyenlere muhteşem bir konser verdi.



Konsere dahil olan Quartet Kahkaha dileyenlere "Jingle Bells"i çaldı. Konserin finalinde ise Özgür Ünaldı, Quartet Kahkaha'dan oluşan orkestranın şefliğini ise Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptı. Kazım Kurt'un şefliğinde orkestra Raveski Marşı'nı çaldı, dinleyiciler ise Başkan Kurt ve orkestraya alkışları ile eşlik etti. - ESKİŞEHİR