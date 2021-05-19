Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti - Son Dakika

Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti

19.05.2021 14:14
Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti, System.String[]

Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan komiser Bülent K., gece nöbeti sırasında göğsüne dayadığı tabancasını ateşleyerek, hayatına son verdi.

Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü'nde komiser olan Bülent K., saat 02.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü binasında nöbetteyken, göğsüne dayadığı tabancasını ateşledi.

ARKADAŞLARI SİLAH SESİNE KOŞTU

Silah sesini duyan mesai arkadaşları odasına çıktıkları Bülent K. için sağlık ekibi çağırdı. Binaya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bülent K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Komiser, görevi başında intihar etti

BİR SÜRE ÖNCE BOŞANMIŞ

Bülent K.'nin, bir süre önce boşandığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bülent K.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderilecek.

Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti

Emniyet Müdürlüğü, Komiser, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti - Son Dakika


YORUMLAR (9)
  • : Herşeyi maddiyata baglamayın kardeşim,insanların paranın haricinde de bir sürü sorunları var,neden hemen aklınıza para geliyor.Rabbim affetsin,ailesine sabır cersin. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Boşisler : Pandemi çıktığından beri polis hes kodu sorgular, sokağa cikma yasağını uygular, karantinada olanlari denetler, karantinadan kaçanları yurda teslim eder, karantinada satışı yasak olan ürünleri satanlari denetler, lokantalari, isyerlerini denetler, kapanma saatlerini uygulatir, asayiş olaylarina mudahale eder ama kimse de hakkini vermez kimse de bir teşekkür bile etmez.Isi birken 100 olur yetkili biri de çıkıp demez hakkiniz odenmez diye.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ahmed can: Ya bu kadar intiharlar neden cogaldi reisimizin bir aciklamasi olmayacakmi?bu kadar civil civil hayat dolu insan need. Gogsune silah dayasin soylu bey ne diyor acaba? Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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