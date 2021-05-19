Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti - Son Dakika

Boşisler :

Pandemi çıktığından beri polis hes kodu sorgular, sokağa cikma yasağını uygular, karantinada olanlari denetler, karantinadan kaçanları yurda teslim eder, karantinada satışı yasak olan ürünleri satanlari denetler, lokantalari, isyerlerini denetler, kapanma saatlerini uygulatir, asayiş olaylarina mudahale eder ama kimse de hakkini vermez kimse de bir teşekkür bile etmez.Isi birken 100 olur yetkili biri de çıkıp demez hakkiniz odenmez diye..