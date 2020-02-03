Komiser yardımcıları kurban kesimi ve dualarla göreve başladı - Son Dakika
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Komiser yardımcıları kurban kesimi ve dualarla göreve başladı

7 saat önce

Yozgat Emniyet Müdürlüğüne atanan 19 komiser yardımcısı, kurban kesimi ve dualarla görevlerine başladı.

Komiser yardımcıları kurban kesimi ve dualarla göreve başladı, System.String[]

Yozgat Emniyet Müdürlüğüne atanan 19 komiser yardımcısı, kurban kesimi ve dualarla görevlerine başladı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, törende yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının kurulduğu günden itibaren halkının hizmetkarı olarak haftanın 7 günü 24 saat çalıştığını belirtti.

Göreve başlayan komiser yardımcılarına seslenen Esertürk, "Vicdanınızın sesini dinleyin, yasalara verilen görevleri harfiyen uygulayın, adaletli olun, hiçbir zaman görev bilincinden ve meslek etiğinden uzak kalmayın, disiplinli olun, halkımıza her zaman yakın olun." dedi.

Esertürk, emniyet teşkilatının amacının, halkın, huzur ve güvenini sağlamak olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Vatandaşın ihtiyacı olduğunda en kısa sürede ona gidecek, her türlü yardımına siz ulaşacaksınız. Halkının, huzurunu, zorda kalmışı, acizi düşünmek zorundayız. Sizlere bu töreni yapmadaki amacımız, dualarla sizi görevinize göndermek, bir ömür boyu bugünü unutmamanız. Aileniz, devletimiz size emek verdi ve karşılığında sizden tek bir şey istiyor. Karakterli, onurlu, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devletine ve milletine sadakatle görev istiyor. Görevinizde hepinize üstün başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin, kazalardan, belalardan uzak tutsun."

Kurban kesimi ve yapılan duaların ardından komiser yardımcıları Emniyet Müdürü Esertürk'ü selamladıktan sonra polis araçlarına binerek görevlerine başladı.

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:44 Kaynak: AA
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