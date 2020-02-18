Komiser yardımcılığı sınavı: 467 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Komiser yardımcılığı sınavı: 467 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı - Son Dakika

Komiser yardımcılığı sınavı: 467 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

7 saat önce

Ankara merkezli 67 ilde Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturması kapsamında FETÖ şüphelisi 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Komiser yardımcılığı sınavı: 467 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı, System.String[]

Ankara merkezli 67 ilde Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturması kapsamında FETÖ şüphelisi 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

(İHA)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
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