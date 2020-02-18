Komiser yardımcılığı sınavı: 467 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı - Son Dakika

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Komiser yardımcılığı sınavı: 467 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
7 saat önce
Ankara merkezli 67 ilde Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturması kapsamında FETÖ şüphelisi 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
Ankara merkezli 67 ilde Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturması kapsamında FETÖ şüphelisi 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
(İHA)
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