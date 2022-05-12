Komiser yardımcılığı sınavı sorularını sızdıran FETÖ sanığı tekrar hakim karşısında - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine, komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını sızdırdığı gerekçesiyle daha önce 15 yıl hapis cezasına çarptırılan örgütün sözde imamı Bayram Ahmet Apak'ın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Apak tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Ömer Faruk Kar, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanığa söz verdi.

Yaklaşık iki yıl önce "silahlı terör örgütüne üyelik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince mahkum edildiğini belirten Apak, bu dosyasının Yargıtay aşamasında olduğunu söyledi.

Mevcut yargılamanın mükerrer olacağını, bu nedenle "davanın reddi" kararı verilmesi gerektiğini savunan Apak, "Ayrıca isnat edilen suçların işlendiği yerlerin Ankara dışında olmasından dolayı mahkemenin yetkisiz olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle mahkemenin yetkisizlik kararı vermesini ya da bu dosya ile Yargıtaydaki dosyanın birleşmesini talep ediyorum." dedi.

Sanığın taleplerini karara bağlayan mahkeme heyeti, Apak'ın cezalandırıldığı dosyanın 2012'de çalınan komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularına ilişkin olduğunu, mevcut yargılamanın ise 2013'teki sınavı kapsadığını, bu nedenle mükerrer yargılamanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Mahkeme, sanığın "yetkisizlik kararı verilmesi" ve "birleştirme" taleplerini de reddetti.

Bunun üzerine savunmasına devam eden Apak, iddianamenin birçok yönüyle eksik olduğunu, önceki dosyadaki tanık beyanlarına yeniden yer verildiğini öne sürdü.

Sıradan bir öğretmen olarak örgüt imamı suçlamasını kabul etmediğini, iddia edildiği gibi sınav sorularını FETÖ mensubu polislere sızdırmadığını savunan Apak, şöyle devam etti:

"İddianamede soruları verirken polisleri tehdit ettiğim yazılıyor. Bu kesinlikle doğru değildir. Belinde devlet namına silah taşıyan bir polisi nasıl tehdit edebilirim? Kamu kurumlarını zarara uğratacak bir girişimim de olmadı, suçsuzum. Zaten söz konusu sınava ben girmedim, bu nedenle suçun yasal dayanağı ortada yok. Suçsuzum, bu dosyadan beraatime karar verilmesini istiyorum."

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 23 Eylül'e erteledi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde Apak'ın, 2012 ve 2013'teki polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı belirtiliyor.

Apak'ın bu eylemi yaptığına dair etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı olan eski polislerin beyanlarının olduğuna yer verilen iddianamede, sanığın daha önce "silahlı terör örgütüne üyelik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 15 yıl hapisle cezalandırıldığı kaydediliyor.

Sanık hakkında hüküm verildikten sonra yeni tespit edilen deliller nedeniyle ikinci kez dava açıldığı aktarılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.