Son Dakika Haberleri: Komiser yardımcılığı sınavında usulsüzlüğe 256 gözaltı
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Komiser yardımcılığı sınavında usulsüzlüğe 256 gözaltı

2 saat önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen 331 kişiden 256'sı gözaltına alındı.

Komiser yardımcılığı sınavında usulsüzlüğe 256 gözaltı, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen 331 kişiden 256'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2011 yılında yapılan 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişip, örgüt üyelerine verdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 331 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız dahil, 55 il Cumhuriyet Başsavcılığınca dünden itibaren ortak operasyon yapılmış olup, şimdiye kadar 256 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:32 Kaynak: DHA
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