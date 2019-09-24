Son Dakika Haberleri: Komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
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Komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

7 dakika önce

Komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı..., System.String[]

Komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:44 Kaynak: İHA
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