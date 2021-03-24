Son dakika: 2012'deki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmada 12 şüpheli itirafçı oldu - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2012 yılında yapılan polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavında soruların sızdırılmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2012'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına ulaşarak soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma başlatmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları ve soruların dağıtılmasına aracılık ettikleri tespit edilen 3'ü aktif görevde 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sorguya alınan şüphelilerden 12'si etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini söyleyerek itirafçı oldu. Örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 234 kişiyi teşhis eden 12 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 25 şüpheli ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İtirafçıların ifadesi doğrultusunda örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmanın da savcılık tarafından derinleştirdiği öğrenildi. - ANKARA