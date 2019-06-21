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Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması

27 dakika önce

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması, System.String[]
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı gözaltına alındı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma çerçevesinde Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Çarşamba Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Ömer Ü. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:27 Kaynak: AA
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