Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması
27 dakika önce
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:27 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı gözaltına alındı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma çerçevesinde Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Çarşamba Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Ömer Ü. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla salıverildi.
Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama
Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü
Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek
ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi