Komiser Yardımcısı 2 Kişi Fetö'den Tutuklandı
2 saat önce
Kilis'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında soruların çalınmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Kilis
'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında soruların çalınmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 2010'daki 'Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin Türkiye
genelinde yapılan operasyonlar kapsamında Kilis'te, hakkında yakalama kararı çıkarılan komiser yardımcısı Ö.Y. ile B.K. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 2 kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:45 Kaynak: İHA
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