Son Dakika Haberleri: Komiser yardımcısı adaylarına "komando" eğitimi
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Komiser yardımcısı adaylarına "komando" eğitimi

54 dakika önce

Polis Akademisi Başkanlığınca Aydın'ın Didim ilçesinde komiser yardımcısı adaylarına verilen eğitimler komando eğitimlerini hatırlatıyor.

Komiser yardımcısı adaylarına
FERDİ UZUN - Polis Akademisi Başkanlığınca Aydın'ın Didim ilçesinde komiser yardımcısı adaylarına verilen eğitimler komando eğitimlerini hatırlatıyor.
Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde komiser yardımcısı adaylarına Polis Akademisinden gelen alanında uzman personel tarafından İlk Derece Amirlik Eğitimi veriliyor.
Polis Akademisi Başkanlığında teorik eğitim alan adaylar, bulundukları illerde staj yaptıktan sonra Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'ne gelip uygulamalı eğitim alıyor.
Adaylara burada beden eğitimi, silah bilgisi, polis müdahale yöntemi teknikleri ve kitle psikolojisi, ilk yardım, yanaşık düzen ve yüzme gibi eğitimler gösteriliyor.
Komando eğitimlerini aratmıyor
Komanda eğitimlerini aratmayan eğitimlerde, sürünme ve halatla tırmanma gibi bölümlerin bulunduğu zorlu pentatlon, biber gazlı müdahalede maskesiz nefes alabilme, hareketli ve hareketsiz silah atış talimleri dikkati çekiyor.
Yüksek fizik gücü gerektiren alanlarda hem kadın hem de erkek adayların dayanılıklıkları ise göz dolduruyor.
Didim'de 20 günlük eğitimi tamamlayan 985 aday, tekrar Polis Akademisine dönüp gerekli teorik ve uygulamalı eğitimlerini de tamamladıktan sonra mesleğe hazır hale getiriliyor.
Komando, Didim, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:17 Kaynak: AA
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