Son Dakika Haberleri: Komiser Yardımcısına Fetö Gözaltısı

Komiser Yardımcısına Fetö Gözaltısı

8 dakika önce

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Komiser Yardımcısına Fetö Gözaltısı, System.String[]
Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı G.K.'yi Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

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