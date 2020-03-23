'Komiserim' yalanıyla 20 bin liralık altını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Komiserim' yalanıyla 20 bin liralık altını aldı - Son Dakika

'Komiserim' yalanıyla 20 bin liralık altını aldı

6 saat önce

SİVAS'ta kimliği belirsiz bir kişi, telefonla arayıp, kendisini komiser olarak tanıttığı ev hanımı Turunç Y.'nin (66), 20 bin liralık ziynet eşyasını alıp, kayıplara karıştı.

'Komiserim' yalanıyla 20 bin liralık altını aldı, System.String[]
SİVAS'ta kimliği belirsiz bir kişi, telefonla arayıp, kendisini komiser olarak tanıttığı ev hanımı Turunç Y.'nin (66), 20 bin liralık ziynet eşyasını alıp, kayıplara karıştı.

Olay, saat 16.00 sıralarında yaşandı. İstiklal Mahallesi 22'nci Sokak'ta yaşayan Turunç Y.'yi telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini komiser olarak tanıtıp, "Hakkınızda işlem yapacağız bu nedenle evinize geleceğiz" dedi. Kısa süre sonra da adrese giden sahte polis, Turunç Y.'den ziynet eşyalarını getirmesii istedi .Kadının getirdiği 20 bin lira değerindeki altınları alan kişi kaçtı.Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Turunç Y., polise haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Turunç Y.'nin ifadesine başvurdu. Turunç Y., telefonla arayan kişinin kendisini komiser olarak tanıttığını belirterek, "Eve gelip bütün ziynet eşyalarımı götürdü" dedi. Polis, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.


- Sivas
Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:19 Kaynak: DHA

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