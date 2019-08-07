Son Dakika Haberleri: Komiserin 'Çay içip, konuşalım' teklifiyle intihardan vazgeçti
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Komiserin 'Çay içip, konuşalım' teklifiyle intihardan vazgeçti

1 saat önce

ANTALYA'da, falezlere çıkarak, yaşamına son vermek isteyen kanser hastası A.G. (38), polislerin 'Çay içelim' teklifi üzerine intihardan vazgeçti.

Komiserin 'Çay içip, konuşalım' teklifiyle intihardan vazgeçti, System.String[]
ANTALYA'da, falezlere çıkarak, yaşamına son vermek isteyen kanser hastası A.G. (38), polislerin 'Çay içelim' teklifi üzerine intihardan vazgeçti. A.G., birlikte çay içtiği polis ekiplerine teşekkür etti.
Olay, saat 04.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki falezlerde meydana geldi. Ailevi sorunları olan, kanser hastası, 2 çocuk babası A.G., dün akşam evinden ayrıldı. A.G.'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.G.'yi yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerin kıyısında otururken buldu. A.G., kendisiyle konuşmaya çalışan polis ekiplerine, ailesiyle sıkıntıları bulunduğunu ve kanser hastası olduğunu belirterek, intihar edeceğini söyledi. A.G.'yi eyleminden vazgeçirmek için uzun süre konuşan komiser Ahmet Kılınç, kendisine yardımcı olacaklarını, birlikte çay içip, sorunlarını dinlemek istediğini söyledi. Komiser Kılınç'ın sözleri üzerine ikna olan A.G., kayalıklardan indi. Yakındaki kafede polis ekipleriyle çay içen A.G., komiser Ahmet Kılınç'a teşekkür etti. İkilinin bir süre konuşmasının ardından A.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Polis, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:14 Kaynak: DHA
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