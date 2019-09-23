Son Dakika Haberleri: Komiserliğe Geçiş Sınavı soruşturmasında gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Haber

Komiserliğe Geçiş Sınavı soruşturmasında gözaltı kararı

1 saat önce

Balıkesir merkezli 5 ilde, 2011 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Komiserliğe Geçiş Sınavı soruşturmasında gözaltı kararı, System.String[]

Balıkesir merkezli 5 ilde, 2011 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılındaki "Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı"na ait soruları önceden terör örgütünden temin ederek sınava girdikleri belirlenen Balıkesir, İstanbul, Bursa, Ordu ve Manisa'daki 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde düzenlediği operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü Fuat Avni HDP önündeki acılı ailelere dil uzattı
40 yıllık mağara hayatı biten İskender amca, banyo taleplerini geri çevirdi Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı Soylu: Sabahat Akkiraz konserine 'izin verin' diye talimat verdim, engellemek ne demek?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:17:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komiserliğe Geçiş Sınavı soruşturmasında gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]