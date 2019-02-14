Son Dakika Haberleri: Komiserlik Sınavında Usulsüzlük Yapan Fetö Şüphelisi Komiserler Adliyede

Komiserlik Sınavında Usulsüzlük Yapan Fetö Şüphelisi Komiserler Adliyede

1 saat önce

Bursa'da yapılan FETÖ operasyonunda, 2010 yılında girdikleri komiserlik sınavında usulsüzlük yaptıkları tespit edilen FETÖ mensubu komiser yardımcılarından, emniyetteki işlemleri biten 6 kişi adli makamlara sevk edildi.

Komiserlik Sınavında Usulsüzlük Yapan Fetö Şüphelisi Komiserler Adliyede, System.String[]
Bursa'da yapılan FETÖ operasyonunda, 2010 yılında girdikleri komiserlik sınavında usulsüzlük yaptıkları tespit edilen FETÖ mensubu komiser yardımcılarından, emniyetteki işlemleri biten 6 kişi adli makamlara sevk edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyete yerleştirdiği örgüt mensuplarının 2010 yılında yapılan komiserlik sınavında usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili inceleme başlatan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2010 yılında sınava girerek komiser olan polisleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde örgütle bağlantılı oldukları ve sınavda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 21'i ihraç 6'sı faal görev yapan 27 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan komiser yardımcılarından emniyetteki işlemleri biten 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şahısların savcılık sorgusu devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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