'Komiserlik' sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 15 FETÖ şüphelisi emniyet personeli... - Son Dakika

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve 'komiserlik' sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 15 emniyet personeli gözaltına alındı.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Tekirdağ, Adana ve Erzurum'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları değerlendirildiği öğrenildi. - KOCAELİ