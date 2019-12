Komisyon Başkanı Çelik: Aksaray olayı hayırlı bir sonuca vesile oldu

TBMM Down Sendromu ve Otizm Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel eğitim öğrencileri için 'kolaylaştırıcı öğretmen' uygulamasına yönelik mevzuat çalışmasına başladığını söyledi. Çelik, "Aksaray olayı belki de üzücü olarak başladı; ama hayırlı sonuca vesile oldu" dedi.

TBMM Down Senrdomu ve Otizm Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve komisyon üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kemal Çelik, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini engelli bireylerin oluşturduğunu belirterek, Türkiye'de bu oranın yüzde 2,3 olduğunu söyledi. Çelik, engelli bireylerin büyük bölümünü down sendromu, otizm, özgül öğrenme bozukluğu, hiperaktivite bozukluğu, serebral palsi ve zihinsel yetersizlikleri bulunan bireylerin oluşturduğunu kaydetti. Çelik, günümüzde yeni doğan canlı bebeklerin yaklaşık 800'de birinde down sendromu görüldüğünü bildirerek "Annenin yaşı artması ile birlikte bu sendromun görülme sıklığı da yüzde 50'de bire kadar yükselmektedir. Günümüzde doğan her 59 çocuktan birinin otizm riski ile dünyaya geldiği bilinmektedir. Beyin felcinin dünyada görülme olasılığı binde 1-2 iken ülkemizde bu oran binde 4'tür" dedi

'AKSARAY HAYIRLI SONUCA VESİLE OLDU'

Kemal Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sorunlarının giderilmesi amacıyla kolaylaştırıcı öğretmenin sınıf içinde yer almasına yönelik mevzuat çalışmasının başlatılmasının sevindirici olduğunu kaydetti. Kemal Çelik, Aksaray'da okulda otizmli öğrencilere ayrımcılık uygulandığı iddialarıyla ilgili bu kentte inceleme yaptıklarını da hatırlatarak, "Aksaray olayı belki üzücü olarak başladı; ama hayırlı sonuca vesile oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kolaylaştırıcı öğretmen uygulaması, yani artık çocukların yanında bir kişinin de derslere girebilecek olması ve bu kapsamda kaynaştırıcı eğitimi uygulaması zorunlu oldu. Burada sadece çocuklara değil her iki grup ailelere de eğitim verilmesi gerçeğini anlattı. Biz de illeri ziyaretimizde vali, kaymakam, belediye başkanlarımızı bizzat davet ederek bu olayın farkında olunmadığını gördük ve farkındalığın bu şeklide sağlandığını gördük. Aksaray olayı hayırlı bir sonuca vesile olmuştur" diye konuştu.