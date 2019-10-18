Son Dakika Haberleri: "Komisyon oranına sınırlama getirilmesi son derece umut verici"
Son Dakika Güncel 'Komisyon oranına sınırlama getirilmesi son derece umut verici'

"Komisyon oranına sınırlama getirilmesi son derece umut verici"

1 saat önce

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Ticaretimizin verimliliği, sağlıklı sürdürülebilirliği açısından Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranına sınırlama getirmesi son derece umut...

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Ticaretimizin verimliliği, sağlıklı sürdürülebilirliği açısından Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranına sınırlama getirmesi son derece umut verici bir gelişme." ifadesini kullandı.


Altaş, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yerine uygulanacak komisyon oranına sınırlama getirilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Uygulamanın tüm perakende sektöründe büyük bir memnuniyet oluşturduğunu belirten Altaş, "Kredi kartı komisyon oranları sadece üye iş yerlerini ilgilendiriyor gibi görünse de aslında perakendecilerimizden, AVM yatırımcısına ve tüketicilerimize kadar sektörümüzü oluşturan zincirin tüm halkaları için çok önemli. Her zaman söylediğimiz gibi bu halkalardan birinde meydana gelebilecek olumsuz durum tüm sektörümüzü dolayısıyla ekonomimizi etkileyebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.


Altaş, bu karar ile hem perakendecilerin hem de tüketicilerin üzerinden ciddi bir yük alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:


"Ticaretimizin verimliliği, sağlıklı sürdürülebilirliği açısından Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranına sınırlama getirmesi son derece umut verici bir gelişme. Bu vesile ile Merkez Bankası ve hükumet yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Merkez Bankası, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:10 Kaynak: AA
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