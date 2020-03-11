Komisyon toplantısında "korona virüsü" önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Komisyon toplantısında 'korona virüsü' önlemi - Son Dakika

Komisyon toplantısında "korona virüsü" önlemi

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Komisyon Toplantısı'nda meclis üyeleri birbirleriyle "Japon selamı" yöntemiyle selamlaşarak, kolonya ile ellerini dezenfekte etti.

Komisyon toplantısında

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Komisyon Toplantısı'nda meclis üyeleri birbirleriyle "Japon selamı" yöntemiyle selamlaşarak, kolonya ile ellerini dezenfekte etti.


Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından her alanda önlemler alınmaya başlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Komisyon Toplantısı'nda da Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk daha önceki toplantıların aksine meclis üyeleri ile tokalaşmayarak Japon selamı verdi. Daha sonra odasındaki kolonyanın getirilmesini isteyen Soğuk, tüm meclis üyelerinin ellerini kolonya ile dezenfekte etmesini istedi. Nihat Soğuk'un odasından getirilen kolonya, tüm meclis üyelerine ve toplantıya katılan bürokratlara ikram edildi. Başkan Nihat Soğuk, korona virüsüne karşı tüm önlemlerin imkanlar ölçüsünde alınması gerektiğini ifade etti.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Komisyon Toplantısı'nda 36 gündem maddesi görüşüldü. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Nihat Soğuk, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:42 Kaynak: İHA
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