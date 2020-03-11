Komisyon toplantısında "Koronavirüs" önlemi - Son Dakika
Son Dakika Genel Komisyon toplantısında 'Koronavirüs' önlemi - Son Dakika

Komisyon toplantısında "Koronavirüs" önlemi

7 saat önce

Komisyon toplantısında "Koronavirüs" önlemi Meclis üyeleri "Japon selamı" verdi, ellerine kolonya sürdü Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Komisyon Toplantısı'nda meclis üyeleri birbirleriyle "Japon selamı" yöntemiyle tokalaşmadan selamlaştı ve her meclis üyesi kolonya ile ellerini...

Komisyon toplantısında

Komisyon toplantısında "Koronavirüs" önlemi

Meclis üyeleri "Japon selamı" verdi, ellerine kolonya sürdü

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Komisyon Toplantısı'nda meclis üyeleri birbirleriyle "Japon selamı" yöntemiyle tokalaşmadan selamlaştı ve her meclis üyesi kolonya ile ellerini dezenfekte etti.

Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından her alanda önlemler alınmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Komisyon Toplantısı'nda da Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk daha önceki toplantıların aksine meclis üyeleri ile tokalaşmayarak Japon selamı verdi. Daha sonrasında ise odasındaki kolonyanın getirilmesini isteyen Soğuk, tüm meclis üyelerinin ellerini kolonya ile dezenfekte etmesini istedi.

Nihat Soğuk'un odasından getirilen kolonya, tüm meclis üyelerine ve toplantıya katılan bürokratlara ikram edildi. Başkan Nihat Soğuk, korona virüsüne karşı tüm önlemlerin imkanlar ölçüsünde alınması gerektiğini ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Komisyon Toplantısı'nda 36 gündem maddesi görüşüldü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:00 Kaynak: İHA
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