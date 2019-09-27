Son Dakika Haberleri: Komisyon üyeleri mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
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Komisyon üyeleri mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

54 dakika önce

Yunusemre Belediyesi Komisyon Üyeleri, Düzlen, Durasıllı ve Kışla mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Komisyon üyeleri mahalle ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Yunusemre Belediyesi Komisyon Üyeleri, Düzlen, Durasıllı ve Kışla mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.


Yunusemre Belediyesi Kırsal Kalkınma, Çevre Sağlık, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ile Sosyal Hizmetler Komisyonu üyeleri Düzlen, Durasıllı ve Kışla mahallelerinde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen komisyon üyeleri sorunları yerinde tespit ederken; vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi. Komisyon üyeleri Düzlen Mahalle Muhtarı Mustafa Satıcı'nın düzenlediği hayra da katıldı. - MANİSA

Durasıllı, Yunusemre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:27 Kaynak: İHA
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