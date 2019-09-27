Komisyon üyeleri mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Yunusemre Belediyesi Komisyon Üyeleri, Düzlen, Durasıllı ve Kışla mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.



Yunusemre Belediyesi Kırsal Kalkınma, Çevre Sağlık, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ile Sosyal Hizmetler Komisyonu üyeleri Düzlen, Durasıllı ve Kışla mahallelerinde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen komisyon üyeleri sorunları yerinde tespit ederken; vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi. Komisyon üyeleri Düzlen Mahalle Muhtarı Mustafa Satıcı'nın düzenlediği hayra da katıldı. - MANİSA