Komisyon üyeleri mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Komisyon üyeleri mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Komisyon üyeleri mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

6 saat önce

Yunusemre Belediyesi komisyon üyeleri, ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit etmeyi sürdürüyor.

Komisyon üyeleri mahalle ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Yunusemre Belediyesi komisyon üyeleri, ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit etmeyi sürdürüyor.


Yunusemre Belediyesi Çevre ve Sağlık, Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın Komisyonu, Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu üyeleri, Davutlar, Sarma ve Üçpınar mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi. Üçpınar Mahallesinde bir mandırayı gezerek peynir üretimi hakkında bilgi alan komisyon üyeleri, belediyenin yaptığı hizmetleri de yerinde inceledi. İncelemede ihtiyaçlar tespit edilirken kış aylarında mahallelerde hanımlara yönelik dikiş kursları ev ekonomilerini artırmaya yönelik çalışmalar, erkeklerde ise aşılama eğitimi yapılmasına ilişkin talepler alındı. - MANİSA

Yunusemre, Üçpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

400 bin lira hibe vaadiyle 20 bin TL kredi çektirip dolandırdılar
Çin'de bir kadın yumurtalarını dondurmayı 'bekar olduğu için' reddeden hastaneye dava açtı Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi

Son Dakika Haberleri
21:00 Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bazı okullarda yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
20:56 Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi (2) - Son Dakika
20:54 Tıp öğrencileri diyabet farkındalığı için sokakta kan şekeri ölçtü - Son Dakika
20:52 Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi (1) - Son Dakika
20:52 Türk Kızılayından Adana'daki sel mağdurlarına gıda ve barınma yardımı - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:04:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Komisyon üyeleri mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]