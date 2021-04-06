Komisyon üyeleri meclis toplantısında belirlendi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısında encümen, meclis başkan vekilleri ve ihtisas komisyonu üyelikleri için seçim yapıldı.

Düzce Belediye Meclisi'nin Nisan ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Meclis başkan vekilliği ve komisyon seçimlerinin de gerçekleştiği ilk toplantıda Düzce Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mesut Sancaklı olurken 2. Başkan Vekili Güler Güneş oldu. Encümen üyeliğine ise Oya Kocaman, İlknur Bahar ve İlknur Yıldırım aday gösterilerek seçildi. Meclis Katip üyeliklerine seçilen isimler ise İlknur Bahar ve İlknur Yıldırım oldu.

Plan Bütçe Komisyonuna AK Parti'den Bayram Ali Kubilay, Leyla Ağan, Cemil Aksoy, İYİ Parti'den Ender Çakar ve MHP'den Hüseyin Çiftçi; İmar Komisyonuna AK Parti'den Nurullah Yıldız, Burak Coşkun, Erdem Akalın, İYİ Parti'den Erkan Dinçer, MHP'den Ömer Ardahan; 5 yıllık İmar Komisyonu üyeliğine AK Parti'den Ahmet Çalışkan, Murat Aydın ve Hasan Küçük, İYİ Parti'den Mehmet Gönültaş ve MHP'den Ayhan Seyyar seçildi. Meclis Encümen, Meclis Başkan Vekilleri ve İhtisas Komisyonu Üyelikleri için yapılan seçimlerin ardından 2020 yılı faaliyet raporu bir sonraki birleşimde görüşülmek üzere ertelendi. 25 gündem maddesi ise komisyonlara havale edildi. - DÜZCE