Komisyoncu ve Üreticiler, Başkan Türel'i Ziyaret Etti

Antalya
'da komisyoncu ve üreticiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Menderes
Türel'i ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ve komisyoncular, Başkan
Türel'i makamında ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türel, 'Toptancı Hal Sezonu' açılışında yaptığı konuşmayı hatırlatarak, komisyoncuya, çiftçiye, tarıma zarar verecek bir düzenlemeyi kimsenin yapmayacağına dikkat çekti.
Antalya'nın, Türkiye
'yi değil dünyayı besleyen bir şehir olduğunu vurgulayan Türel, 2002'den bu yana yüksek bir üretim artışı sağladıklarını kaydetti.
Komisyonculuğun devam etmesi gerektiğini belirten Türel, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a ilettiklerini, gerekirse üretici birliklerinin de kurulmasına mani bir hal olmayan yeni bir düzenleme yapılabileceğini aktardı.
Ziyaretin sonunda komisyoncular, yasanın yeniden düzenlenme çalışmaları sırasında kendilerinden bir temsilcinin de yer aldığı bir komisyon kurulmasını talep etti.